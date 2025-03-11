Двукратная чемпионка Европы по лёгкой атлетике Дарья Клишина поздравила «Чемпионат» с 20-летием.

«Хочу поздравить «Чемпионат» с привлекательной датой в 20 лет! Хочу пожелать постоянного восхождения наверх, большого количества подписчиков, просмотров, вдохновения и всегда прекрасных идей и воплощения их в жизнь!» — сказала Клишина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Дарья Клишина — серебряный призёр чемпионата мира 2017 года, двукратная чемпионка Европы в помещении (2011, 2013), призёр чемпионата Европы 2014 года. Выступала на Олимпийских играх 2016 года, где заняла девятое место.