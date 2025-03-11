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Двукратная олимпийская чемпионка Позднякова может пропустить турнир «Московская сабля»

Двукратная олимпийская чемпионка Позднякова может пропустить турнир «Московская сабля»
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Президент Федерации фехтования России и главный тренер сборной страны Ильгар Мамедов сообщил, что двукратная олимпийская чемпионка фехтовальщица София Позднякова, скорее всего, пропустит турнир «Московская сабля» по семейным обстоятельствам.

— Все ли спортсмены из тех, чьё участие ожидалось, выступят на турнире?
— По травмам никто не выбыл, но София Позднякова занимается семейными вопросами, фехтовать на «Московской сабле», скорее всего, не будет, — приводит слова Мамедова «Матч ТВ».

«Московская сабля» — традиционный международный турнир по фехтованию памяти двукратного олимпийского чемпиона Михаила Бурцева. В этом году он пройдёт с 14 по 16 марта во Дворце Ирины Винер. В программу войдут личные и командные соревнования по фехтованию на саблях среди мужчин и женщин.

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