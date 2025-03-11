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Китайский гроссмейстер Дин Лижэнь посетит Москву и примет участие в закрытом мероприятии

Китайский гроссмейстер Дин Лижэнь посетит Москву и примет участие в закрытом мероприятии
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17-й чемпион мира по шахматам китайский гроссмейстер Дин Лижэнь посетит Россию на следующей неделе как приглашённый гость. 17 марта он примет участие в закрытом мероприятии. Об этом сообщает Sport24.

Дин Лижэнь является трёхкратным чемпионом Китая, победителем двух Всемирных шахматных олимпиад и командного чемпионата мира в составе сборной Китая. Он победитель Grand Chess Tour — 2019 и Кубка Синкфилда 2019 года, двукратный финалист Кубков мира.

В 2023 году в Астане (Казахстан) Дин Лижэнь победил Яна Непомнящего в матче за шахматную корону и стал 17-м чемпионом мира и первым в истории чемпионом мира из Китая.

Шахматной короной Дин Лижэнь обладал чуть больше года, уступив это звание гроссмейстеру из Индии Гукешу Доммараджу в конце 2024 года.

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