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Гимнастке Листуновой отказали в нейтральном статусе из-за открытки на 9 Мая

Гимнастке Листуновой отказали в нейтральном статусе из-за открытки на 9 Мая
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Олимпийская чемпионка Токио-2020 в командных соревнованиях российская гимнастка Виктория Листунова раскрыла причину, по которой ей не дали нейтральный статус.

— Правда ли, что вам не одобрили нейтральный статус из‑за фото с парада Победы?
— Насчёт фотографии – да, это так. Но не с парада, а просто открытка с поздравлением с 9 Мая.

— Собираетесь ли вы обжаловать это решение?
— Насчёт обжалования — задавайте этот вопрос федерации, — приводит слова Листуновой «Матч ТВ».

12 членов сборной России по спортивной гимнастике получили нейтральный статус по решению Международной федерации гимнастики (FIG).

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