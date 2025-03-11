Гимнастке Листуновой отказали в нейтральном статусе из-за открытки на 9 Мая

Олимпийская чемпионка Токио-2020 в командных соревнованиях российская гимнастка Виктория Листунова раскрыла причину, по которой ей не дали нейтральный статус.

— Правда ли, что вам не одобрили нейтральный статус из‑за фото с парада Победы?

— Насчёт фотографии – да, это так. Но не с парада, а просто открытка с поздравлением с 9 Мая.

— Собираетесь ли вы обжаловать это решение?

— Насчёт обжалования — задавайте этот вопрос федерации, — приводит слова Листуновой «Матч ТВ».

12 членов сборной России по спортивной гимнастике получили нейтральный статус по решению Международной федерации гимнастики (FIG).