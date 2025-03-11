Журнал «Спорт Бизнес Консалтинг» поздравил «Чемпионат» с 20-летием

Журнал «СБК. Спорт Бизнес Консалтинг» опубликовал поздравление в честь 20-летия «Чемпионата». Сегодня, 11 марта 2025 года, нашему изданию исполнилось 20 лет.

«Спортивный портал «Чемпионат» отмечает юбилей! 11 марта спортивный портал «Чемпионат» отмечает 20-летие. С момента своего запуска в 2005 году «Чемпионат» стал настоящей энциклопедией спорта для миллионов читателей.

Это надёжный источник актуальных новостей, быстрого и качественного контента, фото, видео и live-трансляций, рассказывающих о самых ярких событиях в мире спорта», — сказано в сообщении.

В честь 20-летия «Чемпионат» предлагает своим читателям несколько увлекательных материалов и тестов, связанных с историей нашего сайта и событиями марта 2005 года.