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В Москве пройдёт конференция TRAILCONF 2025

В Москве пройдёт конференция TRAILCONF 2025
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14 марта в Москве пройдёт вторая международная конференция для организаторов забегов TRAILCONF, в которой примут участие 200 делегатов со всей России и четырёх стран мира.

TRAILCONF – конференция, которая объединяет организаторов и поставщиков товаров и услуг для организаторов забегов в различных дисциплинах: шоссейный бег, трейл, триатлон, ориентирование и прочее). К участию в мероприятии в этом году приглашены 23 спикера и 200 участников со всей России, которые в рамках деловой программы обсудят актуальные вопросы проведения спортивных событий и выстраивание эффективной работы с партнёрами, государством и волонтёрами.

Фото: Пресс-служба конференции TRAILCONF

Ключевой образовательный блок в этом году составит работа по техническому обеспечению мероприятий и безопасности, где выступят в единой связке эксперт с 16-летним опытом работы Алексей Грозный и Андрей Черкасов, руководитель проектов Event Safety, лидера по обеспечению безопасности на спортивных мероприятиях России. А закроет деловую программу сессия с представителями крупнейших брендов, которые из первых уст расскажут, что для них важно, чтобы стать спонсором мероприятий.

Зарубежную дискуссию поддержат представители организаторов из Беларуси, Казахстана и Азербайджана.
Посетители конференции получат возможность изучить продукты и услуги ведущих российских компаний, познакомиться с ключевыми менеджерами и наладить полезные профессиональные контакты. Формат и программа TRAILCONF нацелены на практический результат и установление новых деловых связей.

Организаторы конференции проведут на следующий день в субботу, 15 марта, пробежку в 5 км в одном из красивейших парков Москвы – Кускове, куда приглашаются все спикеры, гости и все желающих в девять утра. Данный забег соберёт десятки организаторов стартов, где в неформальной обстановке можно будет задать вопросы напрямую организаторам.

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