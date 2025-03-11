Rambler Way поздравили «Чемпионат» с 20-летием

Наши коллеги из Rambler Way в своих соцсетях опубликовали поздравление «Чемпионату» с днём рождения. Сайту сегодня, 11 марта 2025 года, исполнилось 20 лет.
«20 лет в игре! «Чемпионат» (входит в Rambler&Co) отмечает юбилей!
За время своего существования СМИ стало:
— настоящей энциклопедией спорта для миллионов читателей;
— надёжным источником актуальных новостей;
— быстрого и качественного контента, рассказывающего о самых ярких событиях сферы.
Поздравляем команду и желаем ещё больше побед!» — сказано в сообщении.
В честь праздника «Чемпионат» предлагает своим читателям вернуться в прошлое на 20 лет назад и посмотреть, как выглядела главная страница сайта в марте 2005 года.
Кроме того, мы предлагаем пройти вам несколько тестов, посвящённых праздничному дню, и ознакомиться с live-трансляцией событий того дня.