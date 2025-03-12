Lenta.ru поздравила «Чемпионат» с 20-летием

Портал Lenta.ru опубликовал поздравление в честь дня рождения «Чемпионата». Вчера, 11 марта 2025 года, нашему изданию исполнилось 20 лет!

«Спортивный портал «Чемпионат», входящий в крупнейший российский медиахолдинг Rambler&Co, 11 марта 2025 года отмечает 20-летие. С момента своего запуска в 2005 году он стал источником спортивных новостей для миллионов читателей.

За эти годы «Чемпионат» трижды попадал в топ-4 мирового рейтинга, достигал отметки в 50 млн посетителей в месяц, выпустил более 250 тысяч публикаций.

Сегодня Championat.com назван номером один среди спортивных СМИ Рунета (по версии LiveInternet), №1 в категории «Спорт» в России (по данным международного сервиса аналитики Similarweb), а также входит в топ-3 самых цитируемых СМИ спортивной отрасли («Медиалогия», 2024)», — написали редакторы издания.

В честь праздника «Чемпионат» предлагает своим читателям вернуться в прошлое на 20 лет назад и посмотреть, как выглядела главная страница сайта в марте 2005 года.

Кроме того, мы предлагаем пройти вам несколько тестов, посвящённых праздничному дню, и ознакомиться с live-трансляцией событий того дня.