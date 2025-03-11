MARSPO AWARDS поздравил «Чемпионат» с 20-летием

Пресс-служба профессиональной премии в области спортивного маркетинга в России MARSPO AWARDS в своём телеграм-канале опубликовала поздравление «Чемпионату» в честь 20-летия. Юбилей наш сайт отмечает сегодня, 11 марта.

«Спортивный портал «Чемпионат» отмечает юбилей! 11 марта спортивный портал «Чемпионат» отмечает 20-летие. С момента своего запуска в 2005 году «Чемпионат» стал настоящей энциклопедией спорта для миллионов читателей. Это надёжный источник актуальных новостей, быстрого и качественного контента, фото, видео и live-трансляций, рассказывающих о самых ярких событиях в мире спорта», — сказано в обращении.

В честь праздника «Чемпионат» предлагает своим читателям вернуться в прошлое на 20 лет назад и посмотреть, как выглядела главная страница сайта в марте 2005 года.

Кроме того, мы предлагаем пройти вам несколько тестов, посвящённых праздничному дню, и ознакомиться с live-трансляцией событий того дня.