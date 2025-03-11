«Газета.Ru» поздравила «Чемпионат» с 20-летием

Издание «Газета.Ru» опубликовало поздравление в честь дня рождения «Чемпионата». Сегодня, 11 марта 2025 года, нашему изданию исполнилось 20 лет!

«За эти годы «Чемпионат» трижды входил в топ-4 мировых спортивных сайтов, достигал пиковой аудитории в 50 млн пользователей в месяц и опубликовал более 250 тыс. материалов.

Кроме того, по версии LiveInternet, на сегодняшний день спортивный портал удерживает лидирующую позицию среди спортивных СМИ России. В свою очередь, Similarweb назвал «Чемпионат» лидером в категории «Спорт» в России.

Также, согласно данным «Медиалогии» за 2024 год, издание входит в тройку самых цитируемых спортивных изданий страны», — написали редакторы издания.

В честь праздника «Чемпионат» предлагает своим читателям вернуться в прошлое на 20 лет назад и посмотреть, как выглядела главная страница сайта в марте 2005 года.

Кроме того, мы предлагаем пройти вам несколько тестов, посвящённых праздничному дню, и ознакомиться с live-трансляцией событий того дня.