VK Sport поздравил «Чемпионат» с 20-летием

Пресс-служба VK Sport опубликовала на странице в «Одноклассниках» поздравление «Чемпионату» с днём рождения. Вчера, 11 марта, нашему сайту исполнилось 20 лет.

«Спортивный портал «Чемпионат» отмечает юбилей! С момента запуска в 2005 году «Чемпионат» стал настоящей энциклопедией спорта для миллионов читателей, а также лидером среди спортивных порталов Рунета, трижды попадал в топ-4 в мире, достигал рекордной отметки в 50 млн посетителей в месяц и выпустил более 265 тысяч текстов. Поздравляем наших партнёров!» — сказано в заявлении.

В честь праздника «Чемпионат» предлагает своим читателям вернуться в прошлое на 20 лет назад и посмотреть, как выглядела главная страница сайта в марте 2005 года.

Кроме того, мы предлагаем пройти вам несколько тестов, посвящённых праздничному дню, и ознакомиться с live-трансляцией событий того дня.