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Россиянин Антон Аристархов выиграл золото на ЧЕ в стрельбе из пневматического пистолета

Россиянин Антон Аристархов выиграл золото на ЧЕ в стрельбе из пневматического пистолета
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Россиянин Антон Аристархов стал победителем чемпионата Европы в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров в упражнении «соло» в хорватском Осиеке. В финале турнира Аристархов со счетом 15:12 оказался сильнее серебряного призёра Олимпийских игр из Турции Юсуфа Дикеча. Бронзу завоевал представитель Румынии Лука Жолдя.

Аристархову 26 лет. Для него это уже седьмой титул чемпиона Европы в карьере. Международная федерация спортивной стрельбы (ISSF) допустила спортсменов из России и Беларуси к участию в международных соревнованиях в индивидуальном нейтральном статусе. Турнир завершится 12 марта.

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