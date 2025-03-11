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Россиянка Любовь Яскевич выиграла золото на ЧЕ в стрельбе из пневматического пистолета

Россиянка Любовь Яскевич выиграла золото на ЧЕ в стрельбе из пневматического пистолета
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Россиянка Любовь Яскевич заняла первое место в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров в упражнении «соло» на чемпионате Европы. В финале россиянка оказалась сильнее армянской спортсменки Эльмиры Карапетян (15:13). Бронзу завоевала Шевваль Илайда Тархан из Турции.

Яскевич 39 лет. Для неё это третий титул чемпионата Европы. Международная федерация спортивной стрельбы (ISSF) допустила спортсменов из России и Беларуси к участию в международных соревнованиях в индивидуальном нейтральном статусе. Турнир в хорватском Осиеке проходит с 9 по 12 марта.

Ранее россиянин Антон Аристархов стал победителем чемпионата Европы в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров в упражнении «соло».

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