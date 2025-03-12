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Федерация гимнастики Украины сочла недопустимым визит президента FIG в Москву

Федерация гимнастики Украины сочла недопустимым визит президента FIG в Москву
Маринами Ватанабэ
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Федерация гимнастики Украины заявила о недопустимости визита президента Международной федерации гимнастики (FIG) Моринари Ватанабэ в Москву. Слова представителей федерации приводит Тribuna.

В украинской федерации отметили, что визит спортивного функционера не изменит ситуацию с допуском России на Олимпийские игры и чемпионаты мира, а российский спорт не заслуживает внимания Украины и мировой общественности.

Ранее Моринари Ватанабэ встретился с российскими гимнастами и тренерами в Москве. Это был первый визит в Россию представителя Международной федерации по олимпийскому виду спорта с февраля 2022 года.

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