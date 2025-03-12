Титулованный гольфист Тайгер Вудс получил разрыв ахиллова сухожилия

Титулованный американский гольфист Тайгер Вудс получил разрыв ахиллова сухожилия во время тренировок дома. Об этом 15-кратный победитель турниров категории «мэйджор» сообщил в социальных сетях.

«Во время того как я возобновил домашние тренировки, почувствовал острую боль в левом ахилле, который, как оказалось, был разорван. Мне провели операцию, и я вернулся домой. Теперь планирую сосредоточиться на восстановлении и реабилитации», — написал Вудс.

В феврале Тайгер Вудс рассказал о смерти своей мамы, которой не стало в возрасте 78 лет. Ранее гольфист занял восьмое место в рейтинге лучших спортсменов XXI века по версии ESPN.