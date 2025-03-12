Фетисов жёстко высказался из-за отказа в выдаче нейтрального статуса гимнастке Листуновой

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов раскритиковал решение по поводу отказа в выдаче гимнастке Виктории Листуновой нейтрального статуса. Такое решение было принято международной федерацией (FIG) из-за открытки с поздравлением на День Победы.

«Ужасная ситуация, выкручивают руки, коверкают судьбы молодым людям. Здесь надо жёстко поставить вопрос: мы вернёмся только с национальным флагом, гимном и гербом. Испокон веков мы поздравляли ветеранов Великой Отечественной войны, сейчас будет 80‑летие Победы, ну что, мы должны язык в одно место засунуть? Ради чего? Это безобразие, мы не должны переписывать историю своей страны, поддаваясь на все эти провокации», — приводит слова Фетисова «Матч ТВ».

Отметим, что нейтральный статус получили 12 представителей гимнастической сборной России.