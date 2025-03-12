Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Фетисов жёстко высказался из-за отказа в выдаче нейтрального статуса гимнастке Листуновой

Фетисов жёстко высказался из-за отказа в выдаче нейтрального статуса гимнастке Листуновой
Вячеслав Фетисов
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов раскритиковал решение по поводу отказа в выдаче гимнастке Виктории Листуновой нейтрального статуса. Такое решение было принято международной федерацией (FIG) из-за открытки с поздравлением на День Победы.

«Ужасная ситуация, выкручивают руки, коверкают судьбы молодым людям. Здесь надо жёстко поставить вопрос: мы вернёмся только с национальным флагом, гимном и гербом. Испокон веков мы поздравляли ветеранов Великой Отечественной войны, сейчас будет 80‑летие Победы, ну что, мы должны язык в одно место засунуть? Ради чего? Это безобразие, мы не должны переписывать историю своей страны, поддаваясь на все эти провокации», — приводит слова Фетисова «Матч ТВ».

Отметим, что нейтральный статус получили 12 представителей гимнастической сборной России.

Материалы по теме
Листунова — о разрыве ахилла: спортивная жизнь даёт трудности, через которые нужно пройти
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android