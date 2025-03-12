Мащенко — о возможном допуске россиян: мы должны быть готовы вернуться и вступить в борьбу

Главный тренер сборной России по лёгкой атлетике Руслан Мащенко рассказал о возможном допуске российских спортсменов на международную арену.

«Руководство Всероссийской федерации лёгкой атлетики сейчас ведёт переговоры по поводу возвращения спортсменов на мировую арену. Поэтому перед сборной командой страны стоит задача по выполнению квалификационных нормативов к чемпионату мира. Чтобы как можно больше спортсменов могли там участвовать, если такая возможность появится. Спустя 10 лет отстранения мы должны быть готовы вернуться и сразу вступить в борьбу за медали европейских и мировых чемпионатов», — приводит слова Мащенко ОКР.

Напомним, 14 ноября 2015 года Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) принял решение приостановить членство Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) в организации на неопределённый срок.