Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Мащенко — о возможном допуске россиян: мы должны быть готовы вернуться и вступить в борьбу

Мащенко — о возможном допуске россиян: мы должны быть готовы вернуться и вступить в борьбу
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер сборной России по лёгкой атлетике Руслан Мащенко рассказал о возможном допуске российских спортсменов на международную арену.

«Руководство Всероссийской федерации лёгкой атлетики сейчас ведёт переговоры по поводу возвращения спортсменов на мировую арену. Поэтому перед сборной командой страны стоит задача по выполнению квалификационных нормативов к чемпионату мира. Чтобы как можно больше спортсменов могли там участвовать, если такая возможность появится. Спустя 10 лет отстранения мы должны быть готовы вернуться и сразу вступить в борьбу за медали европейских и мировых чемпионатов», — приводит слова Мащенко ОКР.

Напомним, 14 ноября 2015 года Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) принял решение приостановить членство Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) в организации на неопределённый срок.

Материалы по теме
Вяльбе — о допуске россиян: как показывает практика, любые санкции быстро не снимаются
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android