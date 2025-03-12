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Женская сборная России по футзалу сыграет с Бахрейном на учебно-тренировочном сборе

Женская сборная России по футзалу сыграет с Бахрейном на учебно-тренировочном сборе
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Женская сборная России по футзалу сыграет два матча с Бахрейном на учебно-тренировочном сборе. Встречи состоятся 21 и 23 марта в Манаме. Тренерский штаб во главе с Михаилом Крюковым включил в расширенный список команды 18 футболисток, из которых 14 попадут в итоговый состав. Об этом сообщил Российский футбольный союз (РФС).

Для женской футзальной сборной матчи с Бахрейном станут первыми в 2025 году. В прошлом году состоялась серия выездных встреч, в которой сборная дважды сыграла против Узбекистана (6:0, 2:4), с Вьетнамом (6:0, 6:1), со сборной Киргизии (13:0, 12:0), одержала пять побед и потерпела одно поражение.

Состав:

Вратари: Анастасия Иванова, Валерия Карт (обе – «Кристалл», Санкт-Петербург), Наталья Навозова («Норманочка», Нижегородская область).

Полевые игроки: Татьяна Гаспарян, Анастасия Дурандина, Елизавета Никитина, Анна Пирогова, Екатерина Самойлова, Софья Синцова, Кристина Хавич, Валерия Хлебосолова (все – «Кристалл», Санкт-Петербург), Софья Кухарева, Кристина Левен, Яна Садакова (все – «Аврора», Санкт-Петербург), Яна Зимирова, Дарья Навозова, Мария Самойлова, Елизавета Шарапова (все – «Норманочка», Нижегородская область).

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