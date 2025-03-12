Елистратов — о получении нейтрального статуса: готовлюсь по полной, не сдаюсь

Олимпийский чемпион 2014 года в эстафете, чемпион мира — 2015 российский шорт-трекист Семён Елистратов рассказал об ожиданиях от получения нейтрального статуса. Спортсмена не оказалось в списках Международного союза конькобежцев (ISU).

— Тебя нет в списках ISU. Как это воспринял?

— Никак. Потому что я считаю — и, возможно, с моей стороны это глупо, — ситуация к сентябрю ещё поменяется. Я готовлюсь по полной. Не сдаюсь.

Если будет даже 0,001% возможности поехать на Олимпиаду, я этим шансом воспользуюсь, потому что каждый день прикладываю максимум усилий. И даже если наступит конец света, я всё равно своё дело до 2026 года доведу. Это и есть моя цель. Не мечта, а именно цель. Это нужно прежде всего для меня, чтобы я не занимался самообманом, чтобы был честен сам перед самим собой. Потому что я считаю, что во многом являюсь заложником ситуации. К сожалению, я не могу повлиять на многие вещи, но могу сделать всё возможное, чтобы, если меня допустят, быть готовым к соревнованиям. Так что руки я не опускаю и до февраля 2026-го свою работу, своё дело доведу до конца, — сказал Елистратов в интервью «Матч ТВ».