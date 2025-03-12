«Поедем на Кубок мира». Дмитрий Трошкин — о планах сборной России по самбо

Главный тренер мужской сборной России по самбо Дмитрий Трошкин рассказал о ближайших планах команды на текущий сезон.

— Какие ближайшие планы у сборной России?

— В апреле будет подготовительный сбор. Чемпионат и первенство Европы у нас объединённые. Они пройдут с 23 по 26 апреля на Кипре. Затем в мае большой турнир — «Кубок президента» среди силовых структур в Международном центре самбо в Лужниках. В нём национальная команда примет участие практически в полном составе. В июне и сентябре поедем на Кубок мира, соответственно, в Армению и Киргизию. Кроме того, в августе запланирован «Кубок сильнейших» в Беларуси. В общем, календарь на ближайшие полгода у нас очень насыщенный! — приводит слова Трошкина ОКР.