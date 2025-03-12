Олимпийский чемпион Белявский вошёл в состав президиума Федерации гимнастики России

Олимпийский чемпион 2020 года российский гимнаст Давид Белявский вошёл в состав президиума Федерации гимнастики России (ФГР). Об этом сообщил вице-президент ФГР Никита Нагорный.

«Один из самых выдающихся гимнастов нашей страны, олимпийский чемпион Давид Белявский включён в состав президиума Федерации гимнастики России, Давид будет представлять интересы гимнастики в Уральском федеральном округе. Но важная новость не только в этом: он займётся созданием комиссии спортсменов, этот орган будет помогать молодым атлетам решать важные вопросы, проводить мастер-классы, вдохновлять подрастающее поколение своим опытом и поддерживать гимнастов, заканчивающих спортивную карьеру, помогать им найти себя в жизни после большого спорта», — написал Нагорный в социальных сетях.

Помимо золота Олимпиады в Токио, в активе Белявского серебряная и бронзовая медали с Игр 2016 года, проходивших в Рио-де-Жанейро.