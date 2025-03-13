Сборная России по пляжному футболу в серии пенальти победила Иран в товарищеском матче

Мужская сборная России по пляжному футболу в рамках тренировочного сбора на Ближнем Востоке провела товарищеский матч с командой Ирана, в котором одержала победу в серии пенальти — 3:3 (4:3 пен.).

Основное время встречи, прошедшей в иранском Бушире, завершилось со счётом 3:3. В составе российской команды отличились Денис Пархоменко (26-я минута), Остап Федоров (33) и Владимир Раскин (33). У иранцев дубль оформил Мохаммад Мохтари (20, 29), ещё один гол с пенальти забил Аббас Хассанабад (35). В серии послематчевых пенальти российские «пляжники» оказались сильнее — 4:3. Решающий мяч забил Артём Лукьянов.

Сборная России второй раз победила команду Ирана в рамках тренировочного сбора. Ранее россияне обыграли соперника со счётом 5:1. Также дважды была обыграна команда Омана (6:5, 6:3).