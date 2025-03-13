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Министерство спорта ввело запрет на взносы за участие несовершеннолетних в соревнованиях

Министерство спорта ввело запрет на взносы за участие несовершеннолетних в соревнованиях
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Министерство спорта России запретило сборы взносов за участие в соревнованиях спортсменов, не достигших 18 лет. Об этом объявил заместитель министра спорта Александр Никитин на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике.

«Данная работа проводится. Приказом Минспорта от 4 марта 2025 года установлено требование о запрете сбора взносов за участие в соревнованиях спортсменов, не достигших 18 лет. Приказ проходит апробацию на уровне субъектов страны», — приводит слова Никитина ТАСС.

В октябре 2024-го президент РФ Владимир Путин призвал отменить поборы в массовом спорте среди несовершеннолетних спортсменов.

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