Министерство спорта ввело запрет на взносы за участие несовершеннолетних в соревнованиях

Министерство спорта России запретило сборы взносов за участие в соревнованиях спортсменов, не достигших 18 лет. Об этом объявил заместитель министра спорта Александр Никитин на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике.

«Данная работа проводится. Приказом Минспорта от 4 марта 2025 года установлено требование о запрете сбора взносов за участие в соревнованиях спортсменов, не достигших 18 лет. Приказ проходит апробацию на уровне субъектов страны», — приводит слова Никитина ТАСС.

В октябре 2024-го президент РФ Владимир Путин призвал отменить поборы в массовом спорте среди несовершеннолетних спортсменов.