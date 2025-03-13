Российским гребцам разрешили участвовать в международных соревнованиях по прежним условиям

Исполком Международной федерации гребного спорта (World Rowing) принял решение о продлении условий участия российских и белорусских спортсменов в международных стартах 2025 года. Об этом стало известно из релиза Федерации гребного спорта России (ФГСР), опубликованного в телеграм-канале организации.

Это решение было принято на основе строгих критериев отбора, которые были введены в 2023 и 2024 годах. Спортсмены из России и Беларуси смогут соревноваться в качестве отдельных нейтральных спортсменов (AIN) в определённых классах лодок.

Условия участия остаются такими же, как и в 2024 году, и включают в себя следующие критерии: абсолютный нейтралитет, включая отсутствие флагов, цветов, гимнов, униформы, эмблем или признания любого рода; дополнительные проверки, которые могут быть проведены по требованию World Rowing; усиленный процесс антидопингового контроля, осуществляемый Международным агентством по тестированию (ITA).