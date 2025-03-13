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Президент Федерации гребли России высказался о сохранении нейтрального статуса

Президент Федерации гребли России высказался о сохранении нейтрального статуса
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Президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин прокомментировал решение исполкома Международной федерации гребного спорта (World Rowing) по поводу сохранения нейтрального статуса для российских спортсменов.

«К положительным моментам можно отнести расширение количества классов – добавили парную двойку, что не может не радовать, оставили одиночку и двойку без рулевого у мужчин и женщин. У спортсменов до 23 лет и до 19 лет увеличили количество классов до практически максимального значения, не включив только восьмёрку с рулевым.

Касательно критериев допуска – их оставили без изменений, поэтому мы уже знаем, что нас ждёт. К сожалению, ситуация с нашими мастерами оставляет желать лучшего – клубам из России не разрешено выступать в этом году на чемпионате мира, но мы надеемся, что ситуация поменяется. На данный момент вместе с тренерским штабом будем формировать списки спортсменов и специалистов, которые направим для участия в предстоящих соревнованиях», — приводит слова Свирина телеграм-канал ФГСР.

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