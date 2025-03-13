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«Ватанабэ обещал разобраться». Белозёров — об отказе в нейтральном статусе двум гимнастам

«Ватанабэ обещал разобраться». Белозёров — об отказе в нейтральном статусе двум гимнастам
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Президент Федерации гимнастики России (ФГР) Олег Белозёров высказался о непредоставлении некоторым российским спортсменам нейтрального статуса по решению Международной федерации гимнастики (FIG).

«Федерация гимнастики России в установленном порядке подала в специальный комитет при FIG 26 заявок на получение нейтрального статуса. Специальный комитет вынес решение об отказе в допуске четырём членам команды России, включая двух спортсменов.

Российская сторона категорически не согласна с причинами отказа. 10 марта эта позиция была обозначена президенту FIG Моринари Ватанабэ во время его рабочей поездки в Россию. Господину Ватанабэ было предложено ещё раз детально изучить причины решения специального комитета. Он обещал разобраться. Сейчас Федерация гимнастики России ждёт официальный ответ FIG, от которого будет зависеть дальнейшая стратегия по защите интересов российских гимнастов», — приводит слова Белозёрова «РИА Новости Спорт».

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