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Под Саратовым перевернулся автобус с юными спортсменами. Пострадали четверо детей

Под Саратовым перевернулся автобус с юными спортсменами. Пострадали четверо детей
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Микроавтобус с группой спортсменов упал в кювет около села Красная Речка в Пугачёвском районе Саратовской области, в результате четверо подростков с травмами доставлены в больницу. Ведомство начало проверку. Об этом сообщает «РИА Новости Спорт».

По данным Госавтоинспекции, ДТП с микроавтобусом Mercedes-Benz произошло на 20-м километре автодороги Балаково — Духовницкое — Пугачёв, пострадали дети от 11 до 13 лет. По данным источника, всего в микроавтобусе ехали 12 детей и двое взрослых, включая тренера, состояние доставленных в больницу четверых детей врачи оценивают как близкое к удовлетворительному.

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