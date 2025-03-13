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Сборная России по пляжному футболу проведёт в марте две игры с Беларусью

Сборная России по пляжному футболу проведёт в марте две игры с Беларусью
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Мужская сборная России по пляжному футболу в рамках мартовского учебно-тренировочного сбора проведёт два товарищеских матча с Беларусью. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

Для подготовки к играм тренерский штаб вызвал 15 игроков:

Вратари: Станислав Кошарный («Саратов» Саратов), Денис Пархоменко («Краснодар ЮМР»), Дмитрий Васильев («Лекс» Санкт-Петербург).
Полевые игроки: Амадиус Виноградов, Владимир Раскин, Фёдор Земсков, Артём Волошин (все – «Локомотив» Москва), Кирилл Романов («Лекс» Санкт-Петербург), Андрей Котенев, Артём Лукьянов, Максим Аркан (все – «Спартак» Москва), Владислав Жариков, Егор Ремизов, Остап Фёдоров, Дмитрий Фролов (все – «Кристалл» Санкт-Петербург).

Товарищеские встречи пройдут в Москве на территории ЦПВС «Лето» в Тропарёве 21 и 23 марта. Учебно-тренировочный сбор российской национальной команды запланирован с 17 по 24 марта.

Ранее сборная России в рамках тренировочного сбора на Ближнем Востоке провела четыре товарищеские встречи с командами Ирана (5:1 и 3:3 (4:3 пен.)) и Омана (6:5, 6:3).

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