Женская сборная России по гандболу в апреле сыграет в турнире, посвящённом 80-летию победы

В апреле в Волгограде пройдёт международный турнир по гандболу, посвящённый 80-летию победы в Великой Отечественной войне, в котором примут участие женские сборные России и Беларуси. Об этом сообщает официальный сайт Федерации гандбола России.

В турнире примут участие основная и молодёжная (игроки не старше 19 лет) женские сборные России, а также национальная команда Беларуси. Соревнования пройдут с 11 по 13 апреля на новой «Динамо-Арене» (ул. Новороссийская, д. 2), где с этого сезона принимает своих соперников местная «Динамо-Синара».

Расписание турнира (время московское):

11 апреля

19:00. Россия — Беларусь.

12 апреля

15:00. Россия — Россия U19.

13 апреля

15:00. Россия U19 — Беларусь.