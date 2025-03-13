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Одну из улиц в Грозном переименуют в честь Бувайсара Сайтиева

Одну из улиц в Грозном переименуют в честь Бувайсара Сайтиева
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Мэр Грозного Хас-Магомед Кадыров заявил, что одну из улиц города переименуют в честь трёхкратного олимпийского чемпиона по вольной борьбе Бувайсара Сайтиева, Уточняется, что на этой же улице скоро состоится открытие Республиканского центра спортивной борьбы, который также будет назван в честь Сайтиева.

«В знак глубокого уважения к этому великому человеку Главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым принято решение о переименовании в честь Бувайсара одной из улиц Грозного. Уверен, все жители республики будут рады этой инициативе, ведь память о Бувайсаре всегда останется в наших сердцах», — приводит слова мэра его пресс-служба.

Бувайсар Сайтиев умер 2 марта в возрасте 49 лет, у него были проблемы с сердцем. Помимо завоевания трёх олимпийских золотых медалей, Сайтиев шесть раз выигрывал чемпионаты Европы (1996, 1997, 1998, 2000, 2001, 2006) и четырежды становился чемпионом России.

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