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Дин Лижэнь выступит на интеллектуальных сессиях в Москве — источник

Дин Лижэнь выступит на интеллектуальных сессиях в Москве — источник
Дин Лижэнь
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17-й чемпион мира по шахматам китайский гроссмейстер Дин Лижэнь посетит Россию и станет приглашённым гостем серии интеллектуальных сессий «На ход впереди». Об этом сообщает ТАСС.

Темами выступлений Дин Лижэня 17, 19 и 20 марта станут лидерство и визионерство. Гроссмейстер расскажет о корреляции шахматного опыта и современного бизнеса, принятии эффективных стратегических решений, а также о развитии системного мышления бизнесменов и топ-менеджеров на примере культурного кода Китая. Модератором сессий станет российский гроссмейстер Эрнесто Инаркиев, который расскажет об интеллектуальной выносливости и концентрации. После выступлений Дин Лижэнь и Инаркиев пообщаются с гостями в неформальной обстановке и ответят на вопросы.

Напомним, в 2023 году в Астане (Казахстан) Дин Лижэнь победил Яна Непомнящего в матче за шахматную корону и стал 17-м чемпионом мира и первым в истории чемпионом мира из Китая. Шахматной короной Дин Лижэнь обладал чуть больше года, уступив это звание гроссмейстеру из Индии Гукешу Доммараджу в конце 2024 года.

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