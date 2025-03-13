Чемпион мира Франческо Тотти едет в Москву на Премию РБ

Организаторы объявили имя главной футбольной звезды Премии РБ. Им стал легендарный футболист «Ромы», чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии Франческо Тотти. Спортивный портал «Чемпионат» выступает генеральным партнёром Премии РБ.

11 марта на крупнейших медиафасадах Москвы был замечен видеоролик с презентацией футболиста.

Фото: ТГ-канал «Русский маркетинг»

Франческо Тотти — итальянский футболист, выступавший на позиции атакующего полузащитника и нападающего. Всю карьеру Франческо провёл в «Роме», он выступал за клуб с 1992 по 2017 год. Прозвище футболиста на итальянском звучит как Imperatore di Roma (Император Рима). Третий Рим — образное название Московского государства в XV–XVII веках, когда оно считалось духовным наследником Византии.

Международная Премия РБ — это одно из крупнейших мировых событий в области спорта и букмекерства. VI церемония награждения победителей пройдёт 8 апреля 2025 года во Дворце гимнастики Ирины Винер. Событие призвано объединить лидеров спортивной индустрии, бизнеса, медиа и выявить лучшие компании в спортивно-букмекерской отрасли.

Финальным и самым ярким этапом Премии РБ станет торжественная церемония награждения. Ежегодно мероприятие посещают президенты лиг и федераций, известные спортсмены, тренеры, селебрити и звезды шоу-бизнеса.

Стоит отметить, что представители спортивного портала «Чемпионат» генеральный директор «Чемпионата», исполнительный директор по медиа Rambler&Co Андрей Цыпер и главный редактор «Чемпионата» Вячеслав Опахин входят в состав экспертного жюри.

На каждой церемонии присутствует специальный гость — именитый спортсмен мирового уровня. В прошлые годы в этой почётной роли выступили Алессандро Дель Пьеро, Луиш Фигу, Эммануэль Адебайор, Кафу.

Премия проводится ежегодно и является самым масштабным событием спортивной и букмекерской индустрии на территории СНГ.