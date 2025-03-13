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Дегтярёв: World Aquatics решила, что ЧР будет являться официальным отбором на ЧМ-2025

Дегтярёв: World Aquatics решила, что ЧР будет являться официальным отбором на ЧМ-2025
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Министра спорта, президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярёв заявил, что чемпионат России для всех водных видов спорта будет официальным отбором на чемпионат мира. Он пройдёт с 11 июля по 3 августа 2025 года в Сингапуре.

«Хорошие новости в водных видах спорта: World Aquatics приняла на своём исполкоме решение, согласно которому чемпионат России для всех водных видов спорта является официальным отбором на ЧМ в Сингапуре.

Это следствие кропотливой работы на международном треке вице-президента ОКР и главы ФВВСР Дмитрия Мазепина и его управленческой команды», — написал Дегтярёв в своём телеграм-канале.

На этом спортивном событии будут представлены шесть дисциплин: плавание, водное поло, прыжки в воду, художественное плавание, плавание в открытой воде и хай-дайвинг. Всего на чемпионате будет разыграно 76 медалей. Предположительно, в чемпионате мира по водным видам спорта примут участие более 2500 спортсменов из 210 национальных федераций.

Изначально чемпионат мира должен был пройти в Казани, однако российский город лишился этого права по политическим причинам. Казань могла принять чемпионат мира во второй раз. Турнир проходил в Казани в 2015 году. В 2021 году город принимал чемпионат Европы по плаванию.

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