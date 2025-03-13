Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

«Готов в любое время и поставить большие деньги». Ниманн — об игре против Непомнящего

«Готов в любое время и поставить большие деньги». Ниманн — об игре против Непомнящего
Ханс Ниманн
Аудио-версия:
Комментарии

Американский шахматный гроссмейстер Ханс Ниманн посетил Музей шахмат в Москве по приглашению Федерации шахмат России (ФШР) и пошутил о матче с Яном Непомнящим.

«Я никогда не видел подобного Музея шахмат. Когда я сюда шёл, думал – там какие-нибудь пару помещений с несколькими экспонатами, а не такой роскошный, исторический дом с множеством бесценных артефактов. Как думаете, а может быть, здесь мне сыграть с Непомнящим? Я готов быть тут в любое время и поставить очень большие деньги», — приводит слова Ниманна ТАСС.

Ранее 21-летний американец Ханс Ниманн уже предлагал чемпиону мира в блице российскому шахматисту Яну Непомнящему провести очный матч в блице из 18 партий. В случае поражения Ниманн вызвался заплатить 34-летнему Непомнящему $ 100 тыс.

Материалы по теме
«Тут на первом месте стоит хайп». Ян Непомнящий — о вызове на матч от Ханса Ниманна
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android