«Готов в любое время и поставить большие деньги». Ниманн — об игре против Непомнящего

Американский шахматный гроссмейстер Ханс Ниманн посетил Музей шахмат в Москве по приглашению Федерации шахмат России (ФШР) и пошутил о матче с Яном Непомнящим.

«Я никогда не видел подобного Музея шахмат. Когда я сюда шёл, думал – там какие-нибудь пару помещений с несколькими экспонатами, а не такой роскошный, исторический дом с множеством бесценных артефактов. Как думаете, а может быть, здесь мне сыграть с Непомнящим? Я готов быть тут в любое время и поставить очень большие деньги», — приводит слова Ниманна ТАСС.

Ранее 21-летний американец Ханс Ниманн уже предлагал чемпиону мира в блице российскому шахматисту Яну Непомнящему провести очный матч в блице из 18 партий. В случае поражения Ниманн вызвался заплатить 34-летнему Непомнящему $ 100 тыс.