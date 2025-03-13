Федерация триатлона России поздравила «Чемпионат» с 20-летием

Пресс-служба Федерации триатлона России в своих соцсетях опубликовала поздравление «Чемпионату» в честь 20-летия сайта.

«Спортивный портал «Чемпионат» отмечает юбилей!

11 марта спортивный портал «Чемпионат» отмечает 20-летие. С момента своего запуска в 2005 году «Чемпионат» стал настоящей энциклопедией спорта для миллионов читателей, и уже второй год является другом и информационным партнером Федерации триатлона России!

Вместе мы рассказываем о грядущих событиях в мире триатлона и освещаем результаты соревнований, делимся секретами и лайфхаками профессиональных спортсменов, которые точно помогут в подготовке к различным дисциплинам и дистанциям в триатлоне!

На сайте «Чемпионат» вы всегда найдете актуальную информацию о триатлоне, не важно, новичок вы или уже опытный триатлет: если ваш путь в триатлон только начался, прочитайте 10 советов от чемпионки России для тех, кто готовится к первому триатлонному старту, а если вы уже планируете выступить на старте в формате дуатлона ЛИГА ТРИАТЛОНА в Сириусе 5 апреля, обратите внимание на советы по подготовке от члена сборной России Ильи Прасолова.

«Чемпионат» — это надежный источник актуальных новостей, быстрого и качественного контента, фото, видео и live-трансляций, рассказывающих о самых ярких событиях в мире спорта. Поздравляем с юбилеем. «Чемпионат»: 20 лет в игре!», — сказано в поздравлении.