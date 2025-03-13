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Сборная России по гандболу обыграла команду Беларуси на турнире в Иране

Сборная России по гандболу обыграла команду Беларуси на турнире в Иране
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Мужская сборная России по гандболу обыграла команду Беларуси на международном турнире в Иране. Встреча в Ширазе завершилась со счетом 35:34 (19:15; 16:19).

В следующем матче сборная России в пятницу сразится с командой Китая, а в субботу встретится с хозяевами турнира сборной Ирана. Турнир продлится до 16 марта. Российские сборные и клубы отстранены от международных гандбольных турниров с 2022 года.

Турнирное положение команд после 1-го тура:

  1. Иран — 2 очка.
  2. Россия — 2.
  3. Беларусь — 0.
  4. Китай — 0.

Напомним, с февраля 2022 года в России отменили больше десятка крупных международных соревнований. В том числе нашу страну лишили чемпионата Европы по гандболу среди женщин.

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