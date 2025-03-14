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Владимир Семирунний завоевал бронзу на ЧМ в Норвегии на дистанции 5000 м

Владимир Семирунний завоевал бронзу на ЧМ в Норвегии на дистанции 5000 м
Владимир Семирунний
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Чемпион России в конькобежном спорте 2022 года и бронзовый призёр юниорского чемпионата мира Владимир Семирунний, выступающий за Польшу, стал бронзовым призёром на дистанции 5000 м на чемпионате мира на отдельных дистанциях в Хамаре (Норвегия).

Спортсмен преодолел дистанцию за 6.12,95, установив личный рекорд. Победу одержал норвежец Сандер Эйтрем, который преодолел дистанцию за 6.10,05. Второе место занял представитель Нидерландов Бо Снеллинк (6.11,72).

Напомним, по заявлению конькобежца, он решил сменить своё спортивное гражданство на фоне международного бана. В январе 2025‑го он дебютировал под польским флагом на чемпионате Европы.

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