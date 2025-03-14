Михаил Дегтярёв: новость о снятии санкций ЕС стала неожиданностью

Министр спорта России и глава Олимпийского комитета (ОКР) Михаил Дегтярёв отреагировал на новость о снятии с него санкций Евросоюза.

«В санкционный список ЕС меня включили 11 лет назад, в июле 2014 года, одним из первых депутатов Госдумы за гуманитарную помощь детям Донбасса и открытие представительства ДНР в Москве. Так что новость об их снятии стала неожиданностью, тем более, что моя политическая позиция за всё это время не изменилась.

Считаю, что все ограничения против России, её граждан и компаний — абсолютно незаконны. У России есть право отстаивать свои национальные интересы, в том числе в спорте. И мы будем это делать под руководством нашего Президента.

Благодарю венгерскую сторону за последовательную политическую позицию по защите олимпийских ценностей. Спорт — важный компонент дипломатии, должен быть вне политики и объединять, а не разъединять людей. Минспорт и Олимпийский комитет России ведут большую международную работу. Наша цель — полноценное возвращение национальной сборной России на все международные старты, включая Олимпийские игры», — написал Дегтярёв в своём телеграм-канале.