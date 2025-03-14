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Федерация регби России объявила о проведении летом матча «Запад» — «Восток»

Федерация регби России объявила о проведении летом матча «Запад» — «Восток»
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Федерация регби России официально (ФРР) объявила о проведении тест-матча в формате «Запад» – «Восток» летом текущего года в Красноярске.

Пресс-служба ФРР сообщает, что встреча пройдёт в честь 50-летия РК «Енисей-СТМ». Программа празднования будет включать в себя: дерби РК «Енисей-СТМ» (Красноярск) и РК «Красный Яр» (Красноярск), турнир ветеранов, матч «Легенды регби», который будет посвящён завершению карьеры красноярских игроков, и ряд других игр, включающих и матч команды «Запада» с коллективом «Востока». Само мероприятие также будет подразумевать и полноценный тренировочный сбор для игроков.

Состав западной команды будет сформирован из игроков клубов европейской части РФ. Восток же станет формироваться на базе игроков сибирских клубов. Об этом сообщил спортивный директор ФРР Сергей Марков.

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