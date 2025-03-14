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Евгений Кузнецов выиграл соревнования на трёхметровом трамплине в Германии

Евгений Кузнецов выиграл соревнования на трёхметровом трамплине в Германии
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Российский прыгун в воду Евгений Кузнецов, серебряный призёр Олимпийских игр 2012 года, победил на соревнованиях в Ростоке (Германия).

Кузнецов выиграл соревнования на трёхметровом трамплине, набрав при этом 432,95 балла. Вторым стал ещё один представитель России Никита Шлейхер (404,45). Третье место занял Мэттью Диксон из Великобритании (404,25).

Кузнецову 34 года. Он является не только серебряным призёром Олимпийских игр 2012 года в синхронных прыжках с трёхметрового трамплина, но и чемпионом мира. Стоит отметить, что это был первый международный старт за рубежом для российских прыгунов в воду с 2022 года.

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