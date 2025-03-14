Эстония ввела санкции против министра спорта РФ Михаила Дегтярёва

Эстония ввела санкции против министра спорта России и главы Олимпийского комитета (ОКР) Михаила Дегтярёва. Решение было принято после исключения Дегтярёва из списка санкций Евросоюза.

«Я принял решение о введении государственных финансовых санкций против Кантора, Дегтярёва и Исмаиловой, которые были исключены из санкционного списка ЕС под давлением Венгрии», — приводит слова министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкны «Реальное время».

Также Эстония ввела санкции против предпринимателя Вячеслава Кантора и сестры бизнесмена Алишера Усманова Гульбахор Исмаиловой. Ранее Дегтярёв сообщил, что ОКР удалось отсудить $ 5 млн у Международного олимпийского комитета (МОК) за 2022 год.