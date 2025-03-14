Чемпионка Европы Конаныхина стала третьей на соревнованиях по прыжкам в воду в Германии

Российская прыгунья в воду, чемпионка Европы Анна Конаныхина стала третьей на соревнованиях по прыжкам в воду в Ростоке (Германия).

Россиянка завоевала бронзовую медаль с результатом 266,45 балла. Победительницей международного турнира стала Паулина Пфайф из Германии, набравшая 300,90 балла. Второй оказалась канадка Элоиз Беланже (279,65).

Анне Конаныхиной 20 лет. Она является победительницей первенства мира 2021 года в синхронных прыжках с Екатериной Беляевой и чемпионкой России по прыжкам в воду с вышки. Стоит отметить, что это был первый международный старт за рубежом для российских прыгунов в воду с 2022 года.