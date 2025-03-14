Тренер сборной России по гандболу подвёл итоги матча с Беларусью

Главный тренер мужской сборной России по гандболу Лев Воронин подвёл итоги матча с командой Беларуси на международном турнире в Ширазе (Иран), в котором его команда обыграла соперников со счётом 35:34 (19:15, 16:19).

«Что и говорить, матч получился тяжёлый, но это не стало сюрпризом. Хотел бы прежде всего сказать спасибо организаторам за приглашение в Иран и тёплый приём. Для нас сейчас важно получать международный опыт, в том числе и в таких турнирах. Что касается игры, то мы счастливы победить. Всё-таки в нескольких последних встречах сборная России уступала Беларуси, хотя выглядела достойно. Поэтому считаю, что эта победа очень важна. Она должна придать игрокам уверенности в собственных силах. Во второй половине мы стали совершать больше технических ошибок. Отсюда и то, что белорусская команда смогла ликвидировать преимущество, которое мы долгое время держали. После перерыва начала сказываться усталость, что тоже неудивительно. Возможно, мне следовало раньше провести ротацию и оставить силы на концовку. Но в любом случае результатом я доволен», – приводит слова Воронина Федерация гандбола России.

Напомним, с февраля 2022 года в России отменили больше десятка крупных международных соревнований. В том числе нашу страну лишили чемпионата Европы по гандболу среди женщин.