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Олимпийская чемпионка Никитина завоевала золото на турнире «Московская сабля»

Олимпийская чемпионка Никитина завоевала золото на турнире «Московская сабля»
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Олимпийская чемпионка 2020 года в командном турнире Ольга Никитина заняла первое место на турнире «Московская сабля».

Сегодня, 14 марта, российская спортсменка в финале турнира выиграла у двукратной олимпийской чемпионки Яны Егорян со счётом 15:12. Бронзовыми призёрами стали двукратная победительница Олимпийских игр 2016 года и 2020 года в командном первенстве Софья Великая и Вероника Булукова. В субботу на Московской сабле пройдёт личное первенство у мужчин. Турнир продлится до 16 марта.

Заслуженному мастеру спорта Никитиной 26 лет. Она чемпионка мира и Европы. В 2019 году россиянка стала чемпионкой Европы в командной сабле на чемпионате континента в Дюссельдорфе (Германия), а через месяц выиграла первую золотую медаль чемпионата мира в том же виде программы.

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