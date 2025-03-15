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Прыгуны в воду из России стали триумфаторами в командном зачёте на турнире в Германии

Прыгуны в воду из России стали триумфаторами в командном зачёте на турнире в Германии
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Во второй день международного турнира на соревнованиях по прыжкам в воду в Ростоке (Германия) российские спортсмены показали высокие результаты, завоевав два золота.

Российская команда, в составе которой выступали Григорий Иванов в паре с Ульяной Клюевой, а также Руслан Терновой вместе с Юлией Тимошининой, стала триумфатором в командном зачёте, набрав 401,10 балла. Команда Германии заняла второе место (377,05 балла), а сборная Сингапура стала третьей (304,40).

Напомним, ранее россиянка Анна Конаныхина стала третьей, а Евгений Кузнецов выиграл соревнования на трёхметровом трамплине. Соревнования проходят с 13 по 16 марта. Стоит отметить, что это был первый международный старт за рубежом для российских прыгунов в воду с 2022 года.

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