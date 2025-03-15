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Призёр Паралимпиады-2024: спустя семь месяцев я ещё не получил призовые от региона

Призёр Паралимпиады-2024: спустя семь месяцев я ещё не получил призовые от региона
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Призёр Паралимпиады-2024 легкоатлет Георгий Маргиев рассказал, что не получил призовые за выступление на соревнованиях.

«Прошло семь месяцев, а денег нет. Осетия всегда выплачивала за медали на Играх дополнительные 300 тысяч рублей, но сейчас нам сказали, чтобы мы не рассчитывали на них. Они каждый раз оформляют по новой документы.

Нас даже нигде не чествовали. Да, позвали на региональное телевидение, были подарки от меценатов. Махарбек Хадарцев (двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе, предприниматель. – Прим. «Чемпионата») мне прислал открытку, а Артур Таймазов (олимпийский чемпион по вольной борьбе, политик) костюм со своей эмблемой. Его я жене отдал, не буду носить (улыбается). Вот такие подарки.

Мне повезло, что у меня был двойной зачёт с Москвой, где мне вручили 1,7 млн рублей. И в Кремле принимали, я получил 3 млн. Но это всё не из-за денег. Но я хотел заострить внимание на том, что в Северной Осетии большая проблема со спортом», — сказал Маргиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Батразом Томаевым.

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