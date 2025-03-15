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Паралимпиец Маргиев рассказал, какую сумму потратил на подготовку к Играм-2024

Паралимпиец Маргиев рассказал, какую сумму потратил на подготовку к Играм-2024
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Призёр Паралимпиады-2024 легкоатлет Георгий Маргиев рассказал, какую сумму потратил на подготовку к Играм-2024.

— Как так получилось, что перед Играми вы готовились за свой счёт?
— Непосредственно перед Паралимпийскими играми в Париже мы готовились в Новогорске три недели со сборной страны. Но до этого лагеря нам пришлось уехать из Осетии в другие регионы. Кто-то в Кисловодск, а я в Москву.
Невозможно бегать дома на каменных дорожках и метать копьё или ядро на парковке возле машин, согласитесь? А во время подготовки в месте, где мы проводим тренировки, была православная выставка. «Манеж» (спортивный комплекс во Владикавказе) ежегодно закрывают на целый месяц из-за неё.

— Сколько потратили денег во время самоподготовки?
— В Москве я снимал квартиру. На это ушло более полумиллиона рублей. К счастью, мы с ребятами состоим на зарплате в сборной и можем позволить себе куда-то выехать.

Вообще, Паралимпийский комитет России очень сильно помогает. У нас за год бывает по три сбора, они дорогие. В сборной заработные платы бывают от 100 тысяч рублей и в зависимости от того, что ты выиграл, — сказал Маргиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Батразом Томаевым.

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