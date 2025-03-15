Михаил Дегтярёв исключён из списка санкций Европейского союза

Министр спорта, президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярёв официально исключён из списка санкций Европейского союза.

Данному решению посодействовала Венгрия, которая согласилась на продление антироссийских санкций на полгода после того, как из списков исключили четырёх человек. Отметим, что Эстония отреагировала на данное решение введением санкций против Дегтярёва со своей стороны.

14 мая 2024 года Дегтярёв был назначен министром спорта Российской Федерации. За свою деятельность он награждён орденом Александра Невского, орденом Дружбы, почётной грамотой Президента Российской Федерации, благодарностью Президента Российской Федерации.