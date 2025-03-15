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Президент МОК обвинил Россию в распространении фейковых новостей во время Олимпиады-2024

Президент МОК обвинил Россию в распространении фейковых новостей во время Олимпиады-2024
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Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах обвинил Россию в распространении фейковых новостей по поводу гендерного скандала в боксе на Олимпийских играх — 2024 в Париже (Франция). Речь идёт о представительнице Южной Кореи Линь Юйтин и алжирке Иман Хелиф.

«Все обсуждения были частью многочисленных кампаний по распространению фейковых новостей из России, с которыми нам пришлось столкнуться до Парижа и после Парижа. Этот спор не имеет ничего общего с реальностью.

Эти две женские фигуры родились женщинами, их воспитывали как женщин, они соревновались как женщины, они побеждали и проигрывали, как и любой другой человек», — приводит слова Баха The Guardian.

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