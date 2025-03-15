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Алина Лысенко стала серебряным призёром этапа Кубка наций по велотреку

Алина Лысенко стала серебряным призёром этапа Кубка наций по велотреку
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Российская велогонщица, чемпионка мира и Европы среди юниоров Алина Лысенко стала серебряным призёром на треке в спринте на этапе Кубка наций в Конье (Турция).

В финале россиянка проиграла китайской спортсменке Юань Лиин, которая в квалификации показала результат 9,976, обновив мировой рекорд. Ранее это достижение принадлежало немке Лее Фридрих (10,029). Тройку сильнейших замкнула стала Хетти ван де Вау из Нидерландов.

В 1/8 финала Лысенко оказалась сильнее ещё одной россиянки, Яны Бурлаковой. Затем Лысенко также одержала победу над Мину Сато из Японии и Мириам Вече из Италии.

Напомним, Алина Лысенко в конце прошлого года выиграла общий зачёт спринтерских соревнований в рамках Лиги чемпионов. На декабрьском чемпионате Европы она стала третьей.

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